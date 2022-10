Brasile | 13enne accende la tv dopo la doccia e muore folgorata

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una ragazza di 13 anni è mortainaver acceso la tv subitoessere uscita dalla. Iorrany Ravick Soares Rodrigues ha subito lo choc mentre cercava di regolare il suo televisore nella sua casa di Timon mentre era ancora bagnata per aver fatto la. I primi a prestarle soccorso sono stati i suoi familiari, l’hanno trasportata all’ospedale Alarico Pacheco. Nonostante i tentativi di salvarla non c’è stata nulla da fare. La Tv avrebbe avuto un cablaggio difettoso che canalizzava l’elettricità attraverso il suo telaio. Lal’ha toccata con le mani ancora umide ed ha preso una forte scossa.

... ha subito lo choc mentre cercava di regolare il suo televisore nella sua casa di Timon, in... Non è però ancora chiaro se lasia morta toccando la televisione oppure l'antenna. La ...... la costruzione di 14 parchi eolici nel Nord - Est del. 'In questo modo la pizzeria ... Read More Flash Fondi (LT),morta dopo panino: Procura apre fascicolo 18 Aprile 2022 La Procura di ...