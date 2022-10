Borsa | Europa riduce lievemente il calo dopo Lagarde

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le Borse europee riduconoille parole della presidente della Bce, Christine, secondo la quale l'economia dell'area euro non è in recessione. In vista della conclusione ...

... intervenendo a Washington al meeting annuale dell'Institute of International Finance (Iif) in risposta a una domanda sulla percezione negativa che si ha negli Usa della situazione in. Lagarde ...Lascommette sul buon esito dell'aumento di capitale. . 12 ottobre 2022Ilary Blasi ha una enorme collezione di scarpe di lusso, dai décolleté col tacco a spillo alle ciabatte griffate, fino ad arrivare alle sling back gioiello: ecco alcuni dei modelli più preziosi.Le Borse europee riducono lievemente il calo dopo le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo la quale l'economia dell'area euro non è in recessione. (ANSA) ...