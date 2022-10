Borsa | Europa chiude in calo | timori per recessione globale

Agenzia ANSA

Le Borse europee chiudono in calo con i timori di una recessione globale. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali per rallentare la corsa dell'inflazione mentre non si allentano le ..." L'non è in recessione ", anche perché non ha " mai avuto una situazione occupazionale così positiva ". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde , ... Borsa: Europa riduce lievemente il calo dopo Lagarde - Economia Lo evidenzia un report di Ubs. E Blackrock sale oltre il 5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - Atlantia chiude in leggero calo in Borsa (-0,22%) a 22,36 euro, sotto il prezzo dell'Opa ...Sul mercato valutario l'euro e' scivolato sotto 0,97 dollari (0,9724 ieri) dopo il dato americano. Euro/yen a 142,51 (da 141,68). Dollaro/yen a 146,89 (da 145,68). Se i titoli di debito britannici ...