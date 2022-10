Bormioli Pharma presenta il primo Esg Report

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Sostenibilità e riduzione dei consumi sono obiettivo irrinunciabile per tutte le imprese del nostro Paese. Anche, azienda presente in oltre 100 paesi, con 9?stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di packaging farmaceutico e dispositivi medici, ha pubblicato ildi Sostenibilità; un documento per rendicontare le attività del Gruppo sotto il profilo della responsabilità sociale nel corso del 2021 con obiettivi di medio e lungo periodo. “C'è l'obiettivo di utilizzare, entro il 2025, materie prime sostenibili per il 50% della nostra produzione - spiega Andrea Lodetti, amministratore delegato di- la riduzione del 30% delle emissioni di CO2 e del consumo di acqua entro il 2030, l'azzeramento del divario ...