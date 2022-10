Bonus 200 euro | sul sito Inps si può fare richiesta per il contributo - GUIDA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È attivo suldell’il servizio on line per presentare la domanda per il200. Possono presentare domanda i lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata...

euro, scade il 31 ottobre la domanda/ Ecco chi deve presentarla Il nuovo modello di domanda del Reddito di cittadinanza è disponibile all'indirizzo web redditodicittadinanza.gov.it. Per ......,00 , per nuclei di 3 persone 300,00 , per nuclei di 4 componenti 400,00 e per nuclei di 5 o più componenti si potrà raggiungere la il tetto massimo di 600,00. Come presentare domanda per il...