Bollettino Covid-19 oggi | mercoledì 12 ottobre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con il-19 con gli aggiornamenti relativi alla giornata di122022. Nuova giornata di analisi e monitoraggio della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco i dati relativi alla giornata disi registrano 47.763 nuovi, 69, 35.153, 42.094 tamponi molecolari, 228 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 6.484 (+225) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 12.532 in più gli attualmente positivi per un totale ...

Sky Tg24

Il totale delle vittime legate al- 19 sale così a 177.719 . Per quanto riguarda i contagi, ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta + 47.763 positivi, per un ...Si assiste, dunque, a un aumento netto dei posti letto occupati nei repartiordinari pari al 38,9% mentre le terapie intensive registrano un lieve scostamento di soli tre pazienti in più ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 47.763 casi, 69 morti. Tasso positività 19,5%. LIVE Sono 47.763 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 65.925, qui il bollettino). Sale così ad almeno 22.944.496 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e ...Ancora un balzo dei ricoveri Covid: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso.