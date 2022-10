Bollette gratis a dicembre 2022 in Germania | paga lo Stato

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lasi prepara a garantirea tutti i cittadini tedeschi nel mese die sconti enormi sulle utenze da gennaio 2023. E’ questo il cuore della grande manovra da 95 miliardi complessivi che vedrà un enorme intervento a sostegno della popolazione tedesca in questo difficile periodo di crisi dei prezzi e dei costi del gas. Definito come una misura presa una tantum , cioè solo per l’ultimo mese dell’anno, anticiperà di fatto un intervento più massivo e strutturato nel 2023, quando i fondi saranno utilizzati per garantire sconti fino all’80 per cento sulleper i nuclei familiari privati e del 70 per cento per le imprese, tutto a carico del governo tedesco di Olaf Scholz. Indicein ...