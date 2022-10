Bmw | Byd | Mazda | Mercedes e Seat conquistano 5 stelle Euro Ncap

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Bmw Serie 2 Active Tourer e X1, Byd Atto 3,CX60,EQ-EQE eIbiza, raggiungono il massimo punteggio – cinque– nella sesta serie di crash testdel 2022. Una stella in meno per Citroen C5 X e Mobilize Limo. Lo rende noto l’Aci. “L’abitacolo della Bmw Serie 2 Active Tourer è rimasto invariato nel test di urto frontale, mentre i poggiatesta hanno dimostrato una buona protezione contro il colpo di frusta. La Serie 2 Active Tourer dispone di un avanzato sistema eCall, che avvisa i servizi di emergenza in caso di incidente – si lege in una nota -. Il veicolo è, inoltre, dotato di un sistema che, a seguito di impatto, aziona i freni per evitare collisioni secondarie. Anche la Bmw X1, con equipaggiamento di sicurezza standard, viene ...