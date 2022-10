Bizay it adotta la settimana lavorativa da 4 giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) LISBONA, Portogallo, 12 ottobre 2022 /PRNewswire/.it, la piattaforma online che offre prodotti personalizzabili a più di 1 milione e mezzo di clienti in tutta Europa, ha annunciato oggi che adotterà unadi quattroper tutti i dipendenti, a partire da metà ottobre 2022. Il passaggio alladi durata ridotta segue la decisione dell'azienda di chiudere tutti gli uffici fisici e di diventare un'azienda remota al 100%. Il modello dellada quattro, con uno standard di 36 ore lavorative, sarà implementato in via sperimentale con un periodo iniziale di due anni. In pratica, il nuovo approccio porterà a una riduzione del 17% dei...