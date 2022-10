Bielorussia in guerra? «Per Lukashenko suicidio politico | ma Putin può provocarlo»

'Mi aspetto che il regime di Lukashenko si fermi dall'essere complice di questa. Abbiamo visto come lavenga usata come base per il lancio di missili e attacchi aerei contro l'Ucraina e il presidente Lukashenko dovrebbe fermarsi dal sostenere gli sforzi della ...Il presidente Uefa Aleksander Ceferin difende la scelta di includere lanel sorteggio di qualificazione agli Europei del 2024. Secondo la rivista Spiegel, il ...a Mosca durante lain ..."È un po' populista dire: 'Butta via tutti' Al momento non vediamo alcun motivo per farlo". Cosi' in un'intervista ...Dalla riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles ci si attende un incremento delle forniture, con la Germania che ha già consegnato sistemi di difesa anti-aerei. Stoltenber ...