Biden | Incontrare Putin? Dipende da cosa vuole discutere

Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere", ha spiegatoin un'intervista a Cnn mettendo in evidenza che le trattative per una soluzione della guerra devono coinvolgere Kiev. ......se a domanda precisa su un possibile incontroha risposto: 'Dipende'. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto a sottolineare, in ogni caso, di non avere 'alcuna intenzione' di...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non esclude un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin. Magari al prossimo G20 di novembre a Bali. Niente al momento sembra escluso per arrivare a un ...Guerra, la diretta. Joe Biden «non intende» parlare con Vladimir Putin al G20, ma prenderebbe in considerazione un incontro qualora il presidente russo volesse parlare ad esempio del rilascio di ...