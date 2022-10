Biden | Incontrare Putin? Dipende Ci sarà una crisi ma sarà lieve

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "Credo che Vladimirsia un attore razionale che ha sbagliato completamente i calcoli". Non usa mezzi termini il presidente americano Joe, in un'intervista alla Cnn, parlando dell'invasione russa in Ucraina. Quella che per il Cremlino è un'operazione militare speciale è a tutti gli effetti una guerra. Il presidente americano ha aggiunto che, pur ritenendo chestia agendo in modo razionale, gli obiettivi del leader russo in Ucraina "non erano razionali". Segui su affaritaliani.it

...alle armi nucleari" Dal nostro corrispondente WASHINGTON "In questo momento non vedo perché dovrei incontrare Putin, ma comunque dipende, vedremo di che cosa vuole parlare". Le parole di Joe...Guerra Ucraina - Russia: diretta no stop Le paure di Zelensky - Come leggere l'attacco russo - Putin non vuole incontrare Putin al G20 Attacco in Crimea - Perché il ponte Kerch è un simbolo per Putin - L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, dovrebbe svolgersi in occasione del G20 in ...