Betis-Roma | rivedi la conferenza stampa di Josè Mourinho VIDEO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La, dopo la sconfitta nella gara di andata di una settimana fa, vuole riscattarsi in Spagna contro il RealSiviglia nel match valevole per la quarta giornata di Europa League 2022/2023. Il tecnico giallorosso, alla vigilia di questa importante sfida, ha parlato inrispondendo alle svariate domande dei giornalisti. Tanti i temi toccati dall’allenatore portoghese, che è passato dalle difficoltà incontrate nel girone di Europa League all’infortunio di Paulo Dybala. Ecco ilintegrale dell’evento. SportFace.

Lo ha detto il tecnico della, Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna contro ilin Europa League. "Pochi gol da Abraham C'è un problema di squadra, non faccio ......45 Feyenoord - FC Midtjylland 18:45 Nantes - Friburgo 18:45 Qarabag - Olympiakos 18:45 Bodø/Glimt - Arsenal 18:45 AEK Larnaka - Fenerbahçe 18:45 Dinamo Kiev - Rennes 18:4518:45 Union SG ...Senza la qualità di Zaniolo e Dybala Mourinho punta sull'inglese per colpire la difesa andalusa L'infortunio di Dybala e la squalifica di Zaniolo complicano notevolmente la situazione della Roma, alle ...Nelle cinque partite giocate in stagione gli uomini di Manuel Pellegrini hanno conquistato altrettanti successi davanti al loro pubblico ...