Berlusconi a Palazzo Madama per la registrazione da senatore

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il leader di forza Italia Silviosi è recato oggi in Senato per le operazioni dida. Ad accogliere il Cav, Annamaria Bernini, capogruppo azzurro a. Il leader di Forza Italia dopo aver espletato le pratiche per laha quindi lasciato. Nessuna dichiarazione ma un saluto con la mano a chi lo chiamava da dietro le transenne e ai giornalisti in attesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il leader di forza Italia Silviosi è recato oggi in Senato per le operazioni di registrazione da senatore. Ad accogliere il Cav, Annamaria Bernini, capogruppo azzurro aMadama. Il leader di Forza Italia dopo aver ...... Matteo Salvini e Silvio. Intanto il segretario della Lega ha convocato alle 16.00 un ... considerando la procedura di elezione e i numeri dell'aula) mentre aMadama, quindi come ...Per lui look casual. «Eccomi di nuovo al Senato…». Silvio Berlusconi ritorna a palazzo Madama 9 anni dopo la ‘decadenzà per le condanne subite. Poco dopo mezzogiorno il Cav, 86 anni appena ...13.55 Cav,casual, torna al Senato dopo 9 anni "Eccomi di nuovo al Senato...". Silvio Berlusconi ritorna a Palazzo Madama, 9 anni dopo la decadenza per una condanna Poco dopo le 12 il Cav, 86 anni a ...