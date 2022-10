Belloni | il passo indietro stravolge il toto-ministri | cosa può accadere

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ancora una manciata di giorni, e il passaggio elettivo dei Presidenti delle Camere segnerà, nella maggioranza di centrodestra, un primo passaggio di pesi e ruoli. Funzionale a capire qualdi più sulla formazione del prossimo governo. Su cui si mescola la pratica delle ipotesi che vorticano sul filo delle trattative, e persino i bookmakers che mettono le quote sui nomi. Ieri, per esempio, secondo l'agenzia specializzata Agipronews, Fabio Panetta all'economia era dato a 1,83, Domenico Siniscalco a 2,89 e Dario Scannapieco a 4,82. Scannapieco e Panetta, a quanto pare, si sono sfilati dalla corsa, mentre il borsino (stavolta politico) di Siniscalco vede la freccia giù. Entrano, infatti in partita altre due figure. Una è "tecnica", Gaetano Micciché, presidente della divisione Imi di Banca Intesa, già numero uno di Lega Calcio. L'altra ipotesi, invece, è autenticamente ...

Comune di Pesaro

Qui non sembrano esserci molti dubbi, dopo ilindietro di Elisabetta. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su ...Salvini non ci sta, rivendicando la Camera per Calderoli, ma potrebbe accettare unindietro ... agli Esteri è destinato Antonio Tajani (si è tirata fuori Elisabetta). Al Viminale restano ... Belloni spiega gli interventi al Miralfiore: «Operazione straordinaria per liberare il parco e renderlo il più possibile fruibile alla città» PESARO «Un’operazione straordinaria, la sicurezza è la priorità. Azioni autorizzate e regolari, ripuliamo il sottobosco, nessun taglio di piante e alberi. Con chi ha a ...PESARO - «Liberare il parco per renderlo interamente fruibile alla comunità», questa la finalità degli interventi programmati dall’Amministrazione nei 23 ...