Belen Rodriguez sbotta sui social | è contro Spinalbese? La showgirl chiarisce tutto FOTO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ieri, sul profilo diè apparso uno sfogo che in molti hanno creduto fosse riferito ad Antonino. Nello specifico, la donna aveva dichiarato di essere particolarmente infastidita per il comportamento di “una persona” la quale ha raccontato una versione distorta della realtà. In molti avevano immediatamente dedotto che il post in questione L'articolo proviene da KontroKultura.

'Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia':fa chiarezza su una storia Instagram pubblicata nelle scorse ore. Una storia nella quale la showgirl argentina si riferiva a una non meglio precisata persona scrivendo: 'Forse dovrei ...Ha fatto chiacchierare parecchio l'ultima frecciatina disu Instagram . "Forse dovrei ogni tanto prendere delle 'lezioni lessicali', così mi è stato dettoma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose 'qualcuno' le racconta ...Stefano De Martino svela la scelta maturata con Belen Rodriguez del non mostrarsi in coppia in TV, oltre il loro ritorno di fiamma, raccontandosi a tutto tondo prima di Amici 22 di Maria De Filippi ...Di recente ha fatto discutere uno sfogo della Rodriguez, che sembrava indirizzato all'ex compagno, padre della figlia Luna Marì ...