Beautiful anticipazioni | Ridge ha un piano ma Sheila è pronta per la sua vendetta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’uraganoè tornato a sconvolgere le vite della famiglia Forrester. Mai nessuno avrebbe pensato che il giorno del matrimonio di Steffy sarebbe stato rovinato dal ritorno della Carter ma invece è successo e adesso bisogna capire come muoversi. Perchè è chiaro a tutti chenon se ne andrà. E il fatto che Steffy l’abbia schiaffeggiata pubblicamente davanti a suo figlio, ha solo peggiorato le cose, visto che adessovuole fare solo una cosa: vendicarsi. Ma come lo farà? Lo scopriamo con lediche come sempre, ci rivelano la trama della puntata di domani, 13 ottobre 2022. Nella prossima puntata della soap americana, scopriremo che cosa accadrà alla famiglia Forrester ma non solo. Perchè tutti adesso si chiedono quali potrebbero essere le prossime mosse di ...