Basta schiaffi | ricatti emotivi e minacce | così l’Ue definisce i castighi accettabili dei genitori ai figli

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «Bisogna reagire al comportamento scorretto con spiegazioni e in modo non aggressivo, evitandocome il time out, la riparazione dei danni o la decurtazione della paghetta». Sono queste le indicazioni dell’Unione europea che suggeriscono aiche tipologia di comportamenti adottare di fronte ad atteggiamenti maleducati dei propri. La punizione del time out – conosciuta comunemente con la formula «Fila via in camera tua!» – prevede che il bambino resti del tempo da solo dopo aver combinato un guaio. Da sempre divide itra chi ritiene che porti ilo a diventare calmo e collaborativo e chi lamenta che invece aumenti l’agitazione. L’Unione europea si posiziona nella seconda categoria, bollandola come «obsoleta». La testata francese Le Figaro riferisce che il Consiglio ...