Basket | preseason Nba | i risultati delle partite

Dopo unaaltalenante e qualche acciacco ancora da smaltire del tutto, le ragazze di coach ... per giocarsela con la neopromossaGirl al Palascherma. L'inizio anconetano è un po' ...Buscaglia ritrova Lorenzo Uglietti , finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata nella. Resta , invece, in dubbio Jordan Howard : problema muscolare accusato contro la ...New York, 12 ott. – (Adnkronos) – I risultati delle partite della preseason Nba: Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder 99-115; Orlando Magic-Memphis Grizzlies 109-105; Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 12 ...Charlotte, 12 ott. - (Adnkronos) - La stella degli Charlotte Hornets LaMelo Ball salterà un paio di settimane a causa di una distorsione alla caviglia e non prenderà parte alle prime gare ...