Basket | Petrucci tira le somme dell' estate azzurra | Soddisfatto e insoddisfatto

Gianni, numero uno della FIP, tira le somme sull'estate azzurra delitaliano e sullo scenario.ha parlato in un'intervista a Gazzetta dello Sport. "Sono soddisfatto da una parte e insoddisfatto dall'altra. Soddisfatto perché siamo arrivati vicini all'...Ritorna l'enigma delle convocazioni: ' Le società conoscono la situazione e i due allenatori sono persone di esperienza. È diritto e dovere di Pozzecco chiamare i migliori. Le regole sono chiare, non ...Gianni Petrucci, numero uno della FIP, tira le somme sull’estate azzurra del Basket italiano e sullo scenario. Petrucci ha parlato in un’intervista a Gazzetta dello Sport. «Sono soddisfatto da una par ...In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIP Gianni Petrucci si arrende all'evidenza che senza trasmissione in chiaro la Nazionale azzurra non ...