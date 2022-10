Basket | Fiba Europe Cup 2022-2023 | Brindisi cade in casa contro il Budivelnyk Kiev

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Comincia con una sconfitta il cammino della HappyinCup. La squadra pugliese si è arresa inagli ucraini delper 74-70 al termine di una partita che ha sempre visto gli ospiti avanti.ha giocato male, soprattutto nel primo tempo, e si è trovata sotto di tredici punti all’intervallo. Nel secondo tempo la squadra di coach Vitucci ha provato la rimonta, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. Non sono bastati i 17 punti di Nick Perkins e Marcquise Reed, gli unici in doppia cifra nella Happy. Ilè stato trascinato dai 19 punti di Archie Goodwin e dai 13 di Johnny Berhanemeskel. Brutto avvio di, che comincia sotto 6-12 e ...

