Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna sfida il Bayern Monaco per il riscatto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In seguito alla brutta sconfitta casalinga di settimana scorsa contro l’AS, latornerà in campo domani sera alle 20:30 per provare a riscattarsi in campo europeo. Al Paladozza le V Nere affronteranno nella seconda giornata dell’il. Il gruppo di Sergio Scariolo, reduce dal successo in campionato di domenica sera contro Trieste, partirà leggermente favorito, ma sicuramente non avrà vita facile. Nonostante la sconfitta casalinga nella prima giornata europea contro il Fenerbahce (per 62-74), ilè infatti una squadra di ottimo valore (in campionato il club tedesco ha vinto le prime tre partite) e domani cercherà di conquistare, come la ...