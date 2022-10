Basket | EuroCup Women 2022-2023 | Sassari batte ancora il Kortrijk e accede alla fase a gironi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Missione compiuta per la Dinamo. Dopo aver vinto nettamente per 96-51 all’andata, le ragazze di Antonello Restivo gestiscono il match di ritorno in casa contro, imponendosi per 68-56 e conquistando il pass per ladell’. Le sarde giocheranno ora nel gruppo J insieme a Roche Vendee, London Lions e la perdente della sfida tra l’Uni Girona e l’ESB Villeneuve. Dopo un inizio punto a punto,allunga soprattutto grazie a una frizzante Joyner Holmes e chiude il primo quarto in vantaggio di 10 (20-10). Nel secondo periodo non arriva la reazione della compagine belga e le sarde ne approfittano per prendere il largo fino al 43-25 di fine primo tempo. Al rientro dall’intervallo il gruppo di Restivo ...