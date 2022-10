Basket | Eurocup 2022 2023 | il Promitheas Patras schianta Trento 89-76

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilspazza via la Dolomiti Energiamediante il punteggio di 89-76 nel match valevole per la prima giornata dell’di. Il cammino del club di Serie A, dunque, inizia nel peggiore dei modi, con una sconfitta casalinga che dovrà essere immediatamente riscattare già a partire dal prossimo impegno. RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO I padroni di casa, dopo un’iniziale fase di studio, provano a prendere in mano il controllo delle operazioni trovando i primi punti con Crawford ed Atkins. La formazione ospite, invece, dimostra un approccio difensivo mantenendosi sempre in scia al club trentino per poi mettere a referto il sorpasso grazie alle giocate di Young e Conditt: il primo quarto termina 13-20. Nel secondo parziale la ...

