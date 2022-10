Basket | Champions League 2022 | Reggio Emilia sconfitta in casa dall’AEK Atene | non basta la doppia doppia di Andrea Cinciarini

La Gazzetta dello Sport

... alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre : si gioca qui per la seconda giornata nel gruppo B diLeague 2022 - 2023 . La Unahotels ha già vinto all'esordio, battendo il Telekom Bonn in ...L' Aek Atene batte l' UnaHotels Reggio Emilia mediante il punteggio di 84 - 73 nel match valevole per la seconda giornata dellaLeague 2022/2023 di. Per il club italiano, dunque, arriva la prima sconfitta stagione in questa competizione dopo la vittoria conquistata all'esordio qualche giorno fa. RISULTATI E ... Champions e Fiba Cup: prima sconfitta per Reggio, anche Brindisi va ko Torna finalmente l'Europa al PalaBigi di Reggio Emilia, che non ospitava una gara ufficiale di una competizione europea da quella semifinale di Eurocup del 2018, giocata contro i russi ...L’Aek Atene batte l’UnaHotels Reggio Emilia mediante il punteggio di 84-73 nel match valevole per la seconda giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Per il club italiano, dunque, arriva ...