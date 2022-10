Barella | «Volevamo vincere | ma siamo tornati E’ la conferma del lavoro di anni»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nicolòha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la gara show del Camp Nou tra Barcellona e Inter Le parole didopo il match tra Barcellona e Inter: LE PAROLE – “Ci sarebbe piaciuto, ma questo è l’atteggiamento che dobbiamo avere e che è mancato a inizio campionato, portandoci dove nonessere. Neusciti, con l’entusiasmo di oggi. Non deve essere una parentesi ma ladeldi. Vogliamo portare l’Inter più in alto possibile. Oggi è stata una bella partita”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Skriniar, De Vrij e Bastoni nel reparto arretrato, Dumfries,, Brozovic, Calhanoglu e ... confermando i giovani e facendo entrare i giocatori che" ha sottolineato Allegri - . Noi però ...Sapevamo di dover affrontare dei test impegnativi nel precampionato ma era quello che". ... In mezzo al campo Brozovic esono sicuri del posto con Calhanoglu in leggero dubbio. Chiude ...Grande protagonista con la maglia dell'Inter addosso, Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, è stato fra i migliori in campo nella squadra di mister Inzaghi nel 3-3 conquistato al Camp Nou stasera ...Il centrocampista dell'Inter ha analizzato a caldo il grande pareggio per 3-3 ottenuto sul campo del Barcellona ...