Barcellona-Inter stasera in tv | canale | orario e streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Grande attesa per vedere, partita valida per la quarta giornata dei gironi della. Si gioca, mercoledì 12 ottobre, alle 21:00 nella cornice di un Camp Nou che si preannuncia infuocato. La situazione nel girone C è complicata per i blaugrana che hanno bisogno di una vittoria, mentre l’si qualificherebbe con un successo e una mancata vittoria del Plzen. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime. Sportface.it inoltre vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. SportFace.