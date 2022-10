Barcellona-Inter oggi | orario e tv Champions League | probabili formazioni | programma | dove vederla

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo l’importante vittoria di settimana scorsa contro il, l’vuole continuare a stupire in campo europeo. I nerazzurri sfiderannoin trasferta ancora i blaugrana nella sfida valida per la quarta giornata della2022-2023. In classifica la squadra lombarda si trova attualmente in seconda posizione con 6 punti, mentre i ragazzi di Xavi sono terzi con tre. La partita trasi giocherà questa sera alle ore 21:00 al Camp Nou. Il match si potrà vedere in diretta streaming su Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’o incontro. Calcio,: i risultati di martedì 11 ottobre. Juventus e Milan vanno ...

