Barcellona-Inter | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tra poche ore si giocherà il quarto turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 21:00, allo stadio Camp Nou il pubblico potrà assistere adel gruppo C. I catalani cercano vendetta dopo la cocente sconfitta di una settimana fa contro i nerazzurri a San Siro. A Xavi brucia ancora il rigore non concesso negli ultimi minuti di partita, per questo ci si aspetta uno stadio bollente e una squadra pronta a dare battaglia. L’invece sembra aver ritrovato il giusto feeling con le vittorie, ed è pronta ad affrontare la sfida più difficile questa sera in Spagna. Ilha definitivamente perso anche Christensen dopo i problemi riscontrati proprio a San Siro, al suo posto giocherà Pique. Si punta in attacco invece a dare ancora fiducia ai tre della scorsa partita: ...