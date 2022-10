Barcellona - Inter | la diretta | LIVE Lewandowski sfida Lautaro

Una vittoria sarebbe pesantissima in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche non perdere terrebbe il Barça dietro in classifica (Bayern 9 punti,6,3, ...La classifica del girone recita:10,e Viktoria Plzen 4, Bayern Monaco ...Barcellona Inter, le formazioni ufficiali del match. A distanza di otto giorni dopo la vittoria nella gara d’andata del girone C di Champions League, i nerazzurri affronteranno nuovamente i blaugrana.A una settimana di distanza dalla gara del Breda, il Barcellona conferma la sua superiorità sull’Inter, regolata 2 a 0: finiscono nel tabellino marcatori Barberà e Unai Hernandez. Fondamentale per ...