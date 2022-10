Barcellona-Inter | la clamorosa occasione mancata da Asllani nel recupero VIDEO

PLZEN (Repubblica Ceca) - Nel Gruppo C , mentesi contendono il secondo posto, il Bayern saluta e se ne va, travolgendo a domicilio il Viktoria 4 - 2 con la doppietta di Goretzka e i gol iniziali di Mané e Muller e ..., i momenti - chiave. Minuto 89: Onana lancia lungo pescando Lautaro Martinez sulla destra, assist nel mezzo per Gosens che si era fatto 50 metri di corsa. Palla in rete,in ...L’Inter la ribalta con Barella e Lautaro, ma poi un tiro forse innocuo di Lewandowski rimette in pareità il match all’ 82'. I nreazzurri hanno la forza di riportarsi in vantaggio con un gran gol del ...La squadra di Spalletti continua a giganteggiare anche in coppa e dà lezioni di calcio. Inzaghi sfiora l'impresa in casa blaugrana, ma il pareggio è d'oro ...