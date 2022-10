Barcellona-Inter | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tutto pronto per il mercoledì di, con tanti matchessanti e già decisivi. Tra questi spicca, che alle ore 21:00 si daranno battaglia al Camp Nou nel quarto turno del Girone C. Le due squadre si contendono il secondo posto – alle spalle di un Bayern Monaco inarrestabile – e al momento la situazione vede i nerazzurri avvantaggiati. Grazie alla vittoria ottenuta sui blaugrana nella precedente giornata, infatti, gli uomini di Inzaghi si sono portati in seconda posizione nel girone con 6 punti, tre in più degli spagnoli e tre in meno dei bavaresi. La squadra di Xavi, quindi, non può assolutamente permettersi un altro passo falso e dovrà fare di tutto per portare a casa l’a posta in palio. Alla squadra italiana potrebbe anche bastare un pareggio ...