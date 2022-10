Calciomercato.com

(Matteo Fantozzi) PADRONI DI CASA FAVORITI! DirettaInter Primavera , in programma alle ore 16.00 di mercoledì 12 ottobre 2022 all'Estadi Johandi, sarà una sfida valida ...Vittoriosi alla JohanArena per 6 a 1. Olandesi terzi nel girone con 3 punti in 3 partite. ... Alessandro Sugoni ********* ore 21:00 Gruppo X 4a Giornata -vs Inter Camp Nou - ... Barcellona, Cruyff: 'Sono sempre ottimista, devo esserlo per mio padre' 15.50 - Si gioca, come detto, all'Estadi Johan Cruyff di Sant Joan Despí, un impianto progettato da Batlle i Roig Arquitectura, uno dei principali studi di architettura di Barcellona. E' una struttura ...1' - E' il Barcellona, oggi nei classici colori blaugrana, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter in maglia bianca con la stampa del planisfero in colore ...