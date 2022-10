Baglietto T60 è il nuovo superyacht con piscina e pista d’atterraggio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Con i lineamenti snelli e affilati, che si protendono in avanti come a voler acciuffare il mare con la prua, si presenta T60, l’ultima novità del cantiere de La Spezia. Presentato ufficialmente al Monaco Yacht Show delle scorse settimane, questodi 60 metri solcherà i mari per la prima volta nel 2025.T60 è lo yacht senza spazi chiusi L’imbarcazione rappresenta il top di gamma del marchio, da cui raccoglie le linee senza tempo firmate Francesco Paszkowski Design e riadattate in chiave contemporanea. Con i suoi 60 metri di altezza e circa 1000 GT, il T60 si presenta come l’evoluzione naturale del T52, che vanta nel cantiere già 6 commesse acquisite senza aver ancora varato la prima unità. Le linee morbide sono rese ancora più filanti grazie alle potenze laterali alleggerite, che sembrano quasi sospese ...

