Bagarre in Regione La gaffe del consigliere ' I morti dell' alluvione? Erano nel posto sbagliato'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il capogruppo di FdI (in pole per un assessorato) Ciccioli si difende: 'Come chi passa vicino a un'esplosione. Le mie parole strumentalizzate'. L'opposizione abbandona l'aula: vergogna, così offende ...

Il capogruppo di FdI (in pole per un assessorato) Ciccioli si difende: 'Come chi passa vicino a un'esplosione. Le mie parole strumentalizzate'. L'opposizione abbandona l'aula: vergogna, così offende ...... anche dopo lascatenata dalla trasmissione "Presa Diretta". E mentre si attendono i primi ... in Consiglio regionale è arrivato un primo chiarimento da parte della stessasul discusso ...Scajola: "L’utilizzo delle graduatorie avviene nel rispetto delle norme". Natale: "Nessuna promessa di futura mobilità può rimediare ai pasticci" ...A sinistra, Carlo Ciccioli, 69 anni, capogruppo di FdI e in predicato di entrare come assessore nella giunta regionale di Ceriscioli. Sopra, le ricerche dei dispersi ...