Audio assurdi con la voce di Giorgia Meloni | il Garante indaga sull' app FakeYou

imusicfun.it

In queglisi affermano cose "assurde' e infondate, ma qualcuno potrebbe cadere nel tranello, credendo che quell'sia davvero della Meloni o di un altro personaggio pubblico. Le ...... poi inizierete a capire che, al di là di quei tiriche continuano a entrare in porta senza ... l'a 0 sicuramente vi verrà incontro. Gazzelle, la discografia completa in Audio Spaziale su Apple Music Il Garante per la privacy ha aperto un’istruttoria nei confronti della società che fornisce la app FakeYou che, da notizie di stampa, consentirebbe di ...Mario Sconcerti frase shock a TeleRadioStereo: "Erling Haaland ha la faccia un po' da sindrome di down, non è normalissima".