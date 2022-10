Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 11 ottobre 2022

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Morgane – Detective Geniale ha totalizzato 3144 spettatori (15.15% di share) nel primo episodio e 2542 (16.01%) nel secondo. La partita di calcio di Champions League: Milan-Chelsea su Canale5 ha conquistato in media 4165 spettatori (share 20.15%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1354 spettatori (9.85%). Su Rai2 il film Jumanji – The Next Level ha portato a casa 722 spettatori (3.81%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 903 (5.33%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ...

Non brillano come una volta glidi Morgane - Detective geniale: l'11 ottobre 2022 vince la Champions, ecco i...DayTime Pomeriggio, idel 11 ottobre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Il paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. ...I dettagli dei dati auditel. Ascolti tv martedì 11 ottobre, vola Morgane Detective Geniale Morgane Detective Geniale dopo i 3,5 milioni della scorsa settimana cala in modo sensibili facendo registrare ...Non brillano come una volta gli ascolti di Morgane-Detective geniale: l'11 ottobre 2022 vince la Champions, ecco i dati auditel ...