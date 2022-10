Arriva la docu – serie sul caso di Emanuela Orlandi | cosa sappiamo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Disponibile dal 20 ottobre È uno dei casi di cronaca più noti quello di. Ora, la sua storia, diventa unatv. Netflix, oggi, 12 ottobre, ha annunciato “Vatican Girl – La scomparsa di”. Laè prodotta dalla pluripremiata società di produzione televisiva inglese RAW e sarà disponibile il 20 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il 22 giugno 1983, una ragazza di 15 anni che viveva nella Città del Vaticano, è scomparsa in circostanze misteriose. Ilè rimasto insoluto per 39 anni. SINOSSI di Vatican Girl – La scomparsa diLaracconta in modo dettagliato questa ...