Arresta il marocchino ubriaco e armato | condannato il poliziotto | “Procedura troppo violenta”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Varese, 12 ott — Un anno e sette mesi di reclusione aldi Varese che venne accusato di aver placcato e atterrato, usando un’eccessiva dose di violenza fisica, undi coltello. Per l’agente è arrivata l’assoluzione dal reato di abuso di autorità controti, ma è stato giudicato colpevole di lesioni personali, falso ideologico e calunnia per aver scritto nell’annotazione di servizio che fu il nordafricano, reagendo con violenza, a provocargli una lesioni al rachide e una alla spalla. Lo riporta il sito Prealpina. Ildelinque ma a pagare è ilI fatti risalgono a quasi tre anni fa, il pomeriggio del 9 gennaio del 2020, nei pressi del sottopasso di via Morosini. Alcuni cittadini avevano allertato la centrale ...

Un anno e sette mesi di reclusione a un agente accusato di aver utilizzato eccessiva violenza nei confronti di un cittadino marocchino arrestato a Varese nel gennaio 2020. Il consigliere comunale di c ...