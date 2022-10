(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “La posizione dellaè sempre stata chiara: politiche familiari importanti.haildella Famiglia e Natalità, perché c'è unimportantissimo”. Così Simona Renata, eurodeputata della, parlando a margine della conferenza indetta da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario per la terza età. “L'Italia è il Paese più anziano d'Europa e il secondo nel Mondo. Se non si fanno più figli, il Paese si ferma, bisogna smetterla di pensare che le politiche di aiuto alla famiglia e in questo caso aglisiano assistenzialismo. Le politiche a favore della natalità, della famiglia e dei nonni sono degli investimenti”, ha concluso.

Adnkronos

Daremo supporto soprattutto a fragili e, a chi non ha dimestichezza con questo strumento e ... Pasquale Cariello (Lega), Dino Bellettieri (FI), Vincenzo(idea) e Dina Sileo (Misto) ...Il colonnello Domenico, nuovo comandante dei Carabinieri, s'è presentato stamattina ai media locali. ... azione che proseguiremo in altre parrocchie e nei centri incontro". "Il mio ... Anziani: Baldassarre (Lega), 'da Salvini richiesto ministero per contrastare inverno demografico' Così Simona Renata Baldassarre, eurodeputata della Lega, parlando a margine della conferenza indetta da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario per la terza età. “L’Italia è il Paese ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Il nuovo Governo dovrà valorizzare e tutelare, con misure culturali e socio-economiche concrete, gli oltre 13 milioni di nonni e anziani presenti su tutto il territorio naz ...