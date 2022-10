Anticipazioni Amici | domenica 16 ottobre 2022 | chi rischia il banco

...2022 Secondo ledella puntata di Un posto al Sole del 10 ottobre 2022 , scopriamo che Viola e Gabriele , il professore di religione della scuola, iniziano a essere sempre piùe a ...Cosa succederà ad22 secondo ledella quinta puntata in onda domenica 16 ottobre alle 14.00 su Canale 5 Quali saranno gli ospiti della puntata Ecco tutte le news in anteprima dalla registrazione ...Asia Bigolin è crollata ad Amici. Il motivo La decisone di Raimondo Todaro di mandarla in sfida contro Claudia ha mandato letteralmente in crisi la ballerina della scuola che ha deciso di confrontars ...Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 16 ottobre: nuova gara tra cantanti e ballerini di Amici 22 e la decisione di Raimondo Todaro su Asia ...