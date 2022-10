Anna Bettozzi | condannata a 13 anni di carcere per riciclaggio “Lady Petrolio” Il Gup | “Nefasta sinergia con la mafia”

Il Fatto Quotidiano

Il gup di Roma, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, ha condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere, Anna Bettozzi, conosciuta come Ana Bettz, nell'ambito di uno dei processi nati dalla maxindagine sulle Petrol Mafie Spa. Il giudice ha disposto altre otto condanne con pene comprese tra i 9 anni e 4 anni.