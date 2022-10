Angela Lansbury | perché la sua Jessica Fletcher ha segnato il viaggio sentimentale di tutti noi

, nota ai più anche per aver prestato il volto al personaggio diJessica Fletcher de ' ' è morta a 96 anni (mancavano solo cinque giorni dal suo 97mo compleanno), nella sua abitazione ..., non solo tv: gran successo anche a teatro Si è spenta nel cuore della notte a cinque giorni dal compimento del suo 97esimo compleanno la 'signora in giallo'. L'...Grave lutto nel settore del cinema e tv per la morte improvvisa di una delle attrici più amate di sempre. La notizia ha sconvolto i fan.E ora, come sapremo chi è stato Ora che La Signora in giallo, Dame Angela Lansbury, è morta ieri a 96 anni (a soli 5 giorni dai 97). La battuta, lanciata sui social, fa riferimento al ruolo più conos ...