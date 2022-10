Angela Lansbury | il segreto del successo della Signora in Giallo che è stata la mamma e la nonna di tutti noi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ricordiamodopo la sua triste dipartita all'età di 96 anni, ripercorrendo i motivi che la uniranno per sempre al suo personaggio Jessica Fletcher, protagonista de Lain, e ad altri ruoli con cui è diventata la "confort actress" per eccellenza. Le hanno portato sfortuna varie volte annunciando erroneamente la sua morte, complice la veneranda età di 96 anni. Purtroppo questa volta è tutto vero: l'11 ottobre 2022 è mortae, un mese dopo la Regina d'Inghilterra, ci lascia così un'altra costante inglese delle nostre vite. Attrice teatrale, cinematografica e televisiva di indubbio talento, ha avuto undi livello mondiale grazie soprattutto al ruolo che l'ha consacrata al pubblico: Jessica Fletcher, la scrittrice di ...

La scomparsa della storica protagonista de "La Signora in Giallo" è stata salutata da molti attori e attrici in tutto il mondo, che hanno ricordato il suo ruolo nel panorama televisivo e ..., che allieta ancora le nostre pause pranzo con La Signora in Giallo trasmessa puntualmente su Rete 4 alle 13, è morta all'età di 96 anni, lasciando ai figli Anthony Pullen e Deirdre ...All’età di 96 anni, Angela Lansbury (l’interprete di Jessica Fletcher nella serie tv La Signora in Giallo) ci ha lasciato l’11 ottobre 2022. Per anni è stata la protagonista assoluta del piccolo ...Angela Lansbury si è spenta nel sonno nella sua casa di Los Angeles a 96 anni l’11 ottobre, circondata dall’amore dei suoi familiari che hanno dato l’annuncio della sua scomparsa.