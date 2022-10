Angela Lansbury era una di famiglia | non si poteva mangiare senza di lei

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)era una figura familiare, nonnesca. Ci era affezionati, come fosse una di, perché si pranzava spesso con lei, quasi sempre d’estate quando si stava dai nonni. Per un bel po’ di gente che sta oggi tra i venticinque e i quarant’anni è andata così. I vecchi si mettono a tavola presto e sull’uno a mezzodì e mezzo, c’era La signora in giallo, e i suoi episodi che magari li si aveva già visti, ma tant’era. Simica far uscire di casa Jessica Fletcher, era una di casa ormai, un volto familiare, al massimo si metteva in muto, ma non ciessere pranzo coi nonni d’estatela faccia di, sarebbe mancato qualcosa. E quando sull’uno smisero di dare gli episodi, si dovette prima cambiare sul due e poi sul ...