Amici 22 | la sfidante Claudia Bentrovato è la fidanzata di un amatissimo ex ballerino del talent | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Abbiamo conosciutodurante l’ultima puntata didi Maria De Filippi. La ballerina si è scontrata, in una sfida voluta da Raimondo Todaro, con Gianmarco Petrelli, giudicata successivamente dal giudice esterno Gabriele Rossi. Dopo ben 3 esibizioni ciascuno, ad avere la meglio è stato Gianmarco che ha potuto riconquistare la maglia e tornare al suo posto. Ma, nonostanteabbia perso la sfida, Raimondo ha deciso di darle ugualmente una possibilità. La ballerina infatti potrà rimanere in casetta per una settimana, per una possibile sostituzione che dovrebbe riguardare Asia Bigolin. Ma ilo dinon è stata l’unica cosa che ha attirato l’attenzione del pubblico. In tantissimi infatti hanno notato un particolare dettaglio ...