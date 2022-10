Amici 22 | anticipazioni 12 ottobre | ospiti quinta puntata | una ballerina perde la sfida | ecco di chi si tratta

22,del 16 ottobre: tutto quello che succederà La prima importante anteprima è legata alla presunta presenza di Tananai , il simpatico artista ultimo classificato al Festival di ......per cercare l'amore dopo un'estate vissuta in leggerezza in compagnia del figlio e degli. L'... Uomini e Donne/puntata 12 ottobre: nuovo bacio per Ida Platano Nel corso delle prime ...Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 16 ottobre: Claudia vince contro Asia ad Amici 22 e prende il banco di Raimondo Todaro ...Amici 22, domenica 16 ottobre andrà in onda la quinta puntata del talent show condotto da Maria De Filippi alle 14 su Canale 5 ...