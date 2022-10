Altro che caro bollette Gli italiani sono alla caccia della vacanza di Natale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Maldive, Egitto, Grecia, Turchia, Spagna, ma anche Dubai, Messico e Costa Rica. Se è vero che l’energia fa girare il mondo quest’anno la voglia di girare il mondo non viene frenata dalenergia. Nonostante il mix letale di inflazione e guerra del gas abbia fatto impennare tutte le voci di spesa del capitolo “vacanze” (biglietti aerei, navi, traghetti, treni, hotel, pensioni, case vacanze, ristoranti, bar etc) sembra che glinon abbiano la minima intenzione di rinunciare a viaggiare. Anzi. Capodanno tutto esaurito Già a metà ottobre buona parte delle località meta del classico Capodanno al caldo segnano il tutto esaurito. Vannogrande le Maldive, ma anche Dubai e l’Egittoin netta ripresa come conferma Pier Ezhaya, Presidente ASTOI Confindustria Viaggi che a Panorama.it dichiara: “Alcune mete che ...

Portale del Comune di Terni

Madire di questo nostro italiano made in Brasilenon fasgambettarci con tiri mancini. Anzi, tiri mai azzeccati. Qualcuno penserà, qui ha segnato:mai azzeccati. Appunto ...E ciò spiega, da un lato, la distruzione sistematicadel territorio nazionale è stata compiuta in questi ultimi trent'anni, e, dall'lato, la riluttanza degli italiani a smetterla di vivere ... "Altro che quelli di prima, quelli di dopo al caos" Sempre di pressione parliamo. Un altro sinonimo che merita la nostra attenzione è premura. Anche in questo caso l’origine è quella del latino premere, ma la pressione di cui si parla è tutta interiore ...Tra l’altro, se si disaggregano i prestiti per fasce d’importo, si nota che il 30,7% delle richieste presenta un valore superiore ai 20 mila euro (contro il 24,5% che si registrava solamente un anno ...