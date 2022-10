All’artista beneventano Alessandro Rillo il Premio Arte Mondadori

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’artistaha vinto il– Targa Oro sezione ambiente – con “Sheet n.1”, opera realizzata interamente con materiale riciclato (lamiera e pigmenti naturali). L’importante riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia di premiazione svoltasi il 10 ottobre a Milano nella prestigiosa sede di Palazzo Reale, nell’ambito delCairo, con la pcipazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente di, Urbano Cairo.Alla selezione hanno pcipato ben 770 artisti provenienti da ogni pdi Italia e anche dall’estero. Le opere dei 40 finalisti rimarranno in esposizione a Palazzo Reale fino ...

