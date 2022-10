(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Giornata clou per il passaggio alla nuova architettura digitale, al netto di eventuali criticità dal 15tutto tornerà di nuovo ...

LA NAZIONE

Giornata clou per il passaggio alla nuova architettura digitale, al netto di eventuali criticità dal 15tutto tornerà di nuovo ...Venerdì 142022 inServizi Ambientali sarà il giorno della migrazione dai vecchi ai nuovi sistemi informativi aziendali, trasferimento che concluderà questa prima fase di trasformazione digitale che ... Alia, il 14 ottobre fermo il call center e chiusi gli sportelli Tari e infopoint Giornata clou per il passaggio alla nuova architettura digitale, al netto di eventuali criticità dal 15 ottobre tutto tornerà di nuovo disponibile ...FIRENZE - Venerdì 14 ottobre in Alia Servizi Ambientali sarà il giorno della migrazione dai vecchi ai nuovi sistemi informativi aziendali, trasferimento ...